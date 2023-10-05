Як легко очистити мікрохвильову піч: три дієві способи

Чищення мікрохвильової печі необов'язково має бути складним завданням. За допомогою кількох простих порад і прийомів можна легко видалити плями, бруд і залишки їжі, залишивши мікрохвильову піч блискуче чистою. Пропонуємо вам три простих та ефективних способи очищення мікрохвильової печі.

UAportal підготував змістовну інструкцію про те, як без особливих зусиль очистити мікрохвильову піч. Слідуючи цим порадам, кожен зможе заощадити час і зусилля, забезпечуючи при цьому чистоту і відсутність неприємних запахів у мікрохвильовій печі. Попрощайтеся зі стійкими плямами та неприємними запахами за допомогою цих простих методів очищення:

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Використовуйте розчин оцту та води

Одним з ефективних способів очищення мікрохвильової печі є використання розчину з рівних частин оцту і води. Наповніть ємність, придатну для використання в мікрохвильовій печі, цією сумішшю і поставте її в мікрохвильову піч. Миску слід нагрівати близько п'яти хвилин, щоб пара, утворена розчином, розчинила бруд і частинки їжі, що застрягли на стінках і стелі мікрохвильової печі. Після нагрівання чашу слід обережно вийняти, а внутрішню поверхню протерти чистою ганчіркою або губкою.

Використовуйте лимон і воду

Ще один простий і освіжаючий спосіб очищення мікрохвильової печі полягає у використанні лимона і води. Сік одного лимона можна вичавити в миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі, наповнену водою. Потім миску слід поставити в мікрохвильову піч і нагрівати протягом приблизно трьох хвилин. Пара, що утворюється від суміші лимона і води, допомагає розм'якшити плями і усунути будь-які неприємні запахи. Після завершення процесу нагрівання миску слід обережно вийняти, а внутрішню поверхню протерти вологою ганчіркою. Цей спосіб залишить мікрохвильовку свіжою та чистою.

Використовуйте пасту з харчової соди

Харчова сода – це універсальний засіб, який можна використовувати для чищення різних побутових приладів, у тому числі мікрохвильової печі. Щоб створити пасту з соди, змішайте кілька столових ложок соди з водою до отримання густої консистенції. Потім пасту слід нанести на внутрішню поверхню мікрохвильової печі, зосередившись на стійких плямах або затверділих частинках їжі. Залиште пасту приблизно на 15 хвилин, аби вона почала ефективно діяти. Після цього вологою ганчіркою або губкою можна витерти пасту, і мікрохвильова піч стане блискучою та чистою.

Нагадаємо, ми підготували декілька простих способів очищення мікрохвильової печі.

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