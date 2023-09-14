Як легко відмити кухню від жиру і бруду без використання хімії: три дієвих лайфхака

Як відмити кухню від жиру і бруду без використання хімікатів: три дієвих лайфхака

UAportal підготував ефективні методи, як впоратися з жиром на кухні, не покладаючись на миючі засоби. Дотримуючись цих порад, можна підтримувати чистоту та стерильність на кухні, мінімізуючи використання агресивних хімічних засобів.

Використовуйте оцет і харчову соду

Одним з ефективних способів видалення жиру на кухні без миючих засобів є використання суміші оцту та харчової соди. Щоб створити пасту, змішайте рівні частини оцту і соди. Нанесіть її на жирну поверхню і залиште на кілька хвилин. Потім протріть поверхню губкою або ганчіркою, щоб видалити жир. Оцет відомий своїми знежирювальними властивостями, а харчова сода допомагає розщепити жир і усунути неприємні запахи.

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Використовуйте лимонний сік

Лимонний сік – ще один натуральний інгредієнт, який може допомогти позбутися жиру на кухні. Кислотність лимона роз'їдає жир і залишає поверхні чистими та блискучими. Вичавіть свіжий сік на губку або ганчірку і протріть нею жирні поверхні. Для більш стійких жирних плям змішайте його з теплою водою і використовуйте як розчин для чищення. Аромат свіжого лимона також допомагає позбутися будь-яких сторонніх запахів.

Використовуйте сіль

Сіль – це універсальний інгредієнт, який можна використовувати для боротьби з жиром на кухні. Посипте її безпосередньо на жирну поверхню і за допомогою губки або ганчірки відітріть жир. Абразивна текстура солі допомагає розщеплювати жир і ефективно його видаляти. Крім того, вона може поглинати надлишки жиру, полегшуючи його очищення. Після використання солі промийте поверхню теплою водою, щоб видалити всі залишки.

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