Як легко відмити жир у холодній воді: три поради з бабусиного зошита

Дізнайтеся, як розпрощатися зі стійким жиром на тарілках за допомогою цих ефективних лайфхаків. Більше не потрібно покладатися на гарячу воду чи агресивні хімічні засоби – UAportal підготував перелік натуральних та екологічних рішень.

Замочіть у мильній воді

Спочатку зішкребіть надлишки жиру з тарілок за допомогою шпателя або паперового рушника. Потім наповніть раковину або тазик холодною водою і додайте кілька крапель рідини для миття посуду. Залиште тарілки в мильній воді на кілька хвилин, щоб полегшити видалення жиру.

Потім обережно потріть тарілки губкою або ганчіркою, приділяючи особливу увагу жирним ділянкам. Промийте холодною водою, ретельно перевіряючи, чи не залишилось залишків жиру. За потреби повторіть процес.

Спробуйте харчову соду та оцет

Почніть з посипання содою жирних ділянок тарілок. Потім змішайте невелику кількість оцту з холодною водою, щоб утворилася суміш. Занурте губку або ганчірку в оцтово-водяний розчин і обережно протріть тарілки, зосереджуючись на жирних ділянках.

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Сода допомагає розщеплювати жир, а оцет діє як природний знежирювач. Ретельно промийте тарілки холодною водою і перевірте, чи не лишилося залишків. Якщо потрібно, повторіть процес до повного видалення забруднень.

Скористайтесь лимонним соком

Почніть з того, що вичавіть свіжий лимонний сік на жирні ділянки тарілок. Залиште його на кілька хвилин, щоб сік вплинув на плями. Природні знежирювальні властивості лимонного соку допомагають розщеплювати жир.

Після цього обережно протріть тарілки губкою або ганчіркою, намагаючись видалити всі жирні залишки. Ретельно промийте тарілки холодною водою, щоб перевірити, чи не залишилося забруднень. За потреби повторіть процес.

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