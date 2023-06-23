Як легко усунути стійкий запах із кухонних рушників без дорогої хімії: дієві поради

Кухонні рушники та серветки необхідні у будь-якому будинку, але згодом від них можуть з'явитися неприємні запахи. UAportal підготував вичерпний набір порад від експертів із прибирання, які допоможуть зберегти свіжість та відсутність запаху від кухонних рушників.

Чому кухонні рушники набувають неприємного запаху?

Однією з найпоширеніших причин неприємного запаху кухонних рушників є збереження вологи. Якщо рушники залишаються вологими та складеними без належного прання та сушіння, то це може призвести до появи неприємного запаху. Однак, дотримуючись кількох простих правил, ви можете запобігти цій проблемі та підтримувати чистоту та свіжий запах кухонних рушників.

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Запобігання появі запаху на кухонних рушниках

Щоб ваші кухонні рушники не мали неприємного запаху, запам'ятайте ці прості рекомендації:

1. Не залишайте рушники мокрими та брудними після використання.

2. Стирайте та ретельно висушуйте все тканинне приладдя, включаючи рушники та серветки, після кожного використання.

3. Намагайтеся прати кухонні рушники в пральній машині з відповідним миючим засобом не рідше одного разу на п'ять днів.

Звільнення від запаху кухонних рушників

Якщо ваші кухонні рушники вже набули неприємного запаху, існують ефективні та бюджетні методи його усунення. Ось кілька рекомендованих підходів:

1. Замочування харчової содою:

У мисці залийте окропом рушники і додайте суміш прального порошку і харчової соди. Розчиніть 3-4 столові ложки прального порошку та 3 чайні ложки харчової соди у 3 літрах окропу. Дайте розчину охолонути, потім випрати рушники в пральній машині.

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2. Суміш перекису та нашатирного спирту:

З'єднайте 4 столові ложки нашатирного спирту з рівною кількістю перекису водню в 3 літрах теплої води. Замочіть рушники у цьому розчині на ніч, за бажання додайте натерте господарське мило. Вранці прополощіть рушники і випрати їх на найкоротшому режимі в пральній машині.

Боротьба зі стійкими запахами

Для кухонних рушників, що сильно пахнуть, які не піддаються вищеописаним методам, є кілька більш дієвих способів:

1. Розчин відбілювача:

Замочіть рушники у розчині відбілювача та води на 20-30 хвилин. Цей метод дуже ефективний, але його слід використовувати тільки для білих рушників, оскільки відбілювач може зашкодити кольорові тканини.

2. Високотемпературна пральна машина:

Для видалення запахів використовуйте найвищий температурний режим пральної машини. Однак майте на увазі, що цей метод може призвести до знебарвлення або пошкодження тканини, особливо кольорових рушників.

Альтернативні методи прання

У 3 літрах теплої води розчиніть 3-4 столові ложки борної кислоти. Замочіть рушники в цьому розчині на 3-4 години, потім випрати їх з пральним порошком або господарським милом. Цей спосіб особливо підходить для вафельних та махрових рушників.

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