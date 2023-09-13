Як правильно мити килимок для ванної кімнати: ефективні поради для догляду

Як мити килимок для ванної кімнати: ефективні поради для догляду

UAportal підготував ефективні поради, як правильно чистити та доглядати за килимком у ванній кімнаті, щоб підтримувати чистоту та здоров'я в домі.

Регулярне прибирання

Спочатку струсіть з килимка бруд або сміття. Дотримуйтесь інструкцій виробника, щоб випрати килимок вручну або в машинці, використовуючи м'який миючий засіб і теплу воду. Ретельно прополощіть його, щоб видалити всі залишки мила. Після цього повісьте килимок для повного висихання на повітрі, перш ніж повертати його у ванну кімнату.

Читайте також: Чому не можна мити підлогу старим одягом

Глибоке очищення

На додаток до регулярного прибирання, періодичне глибоке очищення необхідне для усунення глибоко в'їдаючого бруду, бактерій або цвілі, які можуть бути присутніми на килимку у ванній кімнаті. Ефективним методом є замочування в суміші теплої води та оцту, яка діє як природний дезінфікуючий засіб і допомагає усунути неприємні запахи.

Після замочування протягом приблизно 30 хвилин обережно почистіть килимок щіткою, щоб видалити бруд і плями. Ретельно промийте його і дайте висохнути на повітрі, перш ніж використовувати знову.

Профілактичні заходи

Щоб підтримувати здорове середовище у ванній кімнаті, важливо вживати профілактичні заходи для збереження килимка в чистоті. Поклавши його на певній зручній відстані від душу або ванни, можна запобігти її просочуванню на килимок. Це зменшить ймовірність появи цвілі або грибка.

Нагадаємо, ми вже писали, як відмити ванну від жовтизни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на нашTelegram-канал!