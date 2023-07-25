Як навчитися долати труднощі в професійних та особистих стосунках: дієві поради, які допоможуть швидко розв'язувати конфлікти

Конфлікти – це невіддільна частина будь-яких взаємостосунків. Однак потрібно навчитися правильно їх долати. UAportal підготував п’ять порад, які допоможуть вам налагодити особисту комунікацію.

Спілкуйтеся відкрито й чесно

Стримування емоцій може призвести до непорозумінь та образ. Натомість створіть безпечний і неупереджений простір для самовираження. Заохочуйте іншу людину робити те саме. Уміння слухати також має важливе значення, адже воно показує, що ви цінуєте точку зору співрозмовника.

Встановіть межі

Труднощі в дружбі чи партнерстві можуть бути наслідком нечітких або порушених кордонів. Спершу необхідно визначити свої межі, а потім – повідомити про них іншій людині. Поважайте позицію співрозмовника. Відтак ви запобігатимете майбутнім конфліктам, а також закладете основу для тривалих стосунків.

Зосередьтеся на емпатії та розумінні

Коли виникають розбіжності або конфлікти, важливо підходити до них зі співчуттям і розумінням. Спробуйте поставити себе на місце іншої людини, переймаючи її почуття та становище. Не робіть припущень щодо намірів співрозмовника, натомість просіть роз'яснень щодо конкретної ситуації. Практикуючи емпатію, ви зможете побудувати глибший зв'язок та розвивати відчуття емоційної близькості.

Шукайте підтримки та настанов

Поділіться своїми переживаннями з близькими для вас людьми, адже вони можуть надати цінні поради та змусити вас подивитися на ситуацію з різних точок зору. До того ж не бійтеся звертатися до психотерапевта, коли це необхідно.

Правильно розставляйте пріоритети

Дбайте про власне здоров’я. Піклуйтеся про себе фізично, емоційно та розумово. Займайтеся тим, що приносить вам радість і розслаблення. Пам’ятайте, що потрібно дотримуватися здорового балансу між роботою та особистим життям. Зрештою, турбуючись про себе, ви станете краще підготовленими до розв’язання проблем у стосунках.

Раніше, UaPortal поділився, що робити, коли ви відчуваєте труднощі.

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