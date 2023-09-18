Як назавжди позбутися слимаків: знадобиться один інгредієнт

Боротьба зі слимаками може бути складним завданням навіть для досвідчених людей. Незалежно від того, де вони оселилися: у будинку, у підвалі чи в саду, дуже важливо знайти ефективне рішення для їх знищення. UaPortal розповів, як швидко позбутися надокучливих шкідників.

Що потрібно, щоб позбутися слимаків

Щоб позбутися цих шкідників всього за одну ніч, скористайтеся цим перевіреним лайфхаком. Ось що знадобиться для цього:

склянка кефіру будь-якої жирності

два каміння або цеглини

невелика дошка

Як зробити пастку для слимаків та де її поставити

Спочатку обробіть дошку кисломолочним продуктом, наприклад, кефіром. Покладіть її на цеглу або каміння так, щоб оброблена сторона була звернена донизу.

Щоб досягнути оптимальних результатів, розмістіть тенета поблизу рослин, які часто стають мішенню для слимаків. Окрім цього, якщо їх дуже багато, можете поставити пастку в підвалі, де концентрація шкідників найбільша.

Через кілька годин, перевірте пастку й побачите, як слимаків приманює запах кефіру. Відтак ви зможете легко їх зібрати та утилізувати.

Раніше, UaPortal поділився, чим обробити ґрунт восени, щоб уникнути появи бур'янів восени.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!