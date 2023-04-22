Як не дати мозку зістаритися: збережіть свідомість молодою

UAportal підготував список практичних порад, які допоможуть зберегти мозок здоровим та функціонуючим довгі роки.

Регулярно займайтеся спортом

Фізичні вправи корисні як для тіла, але й мозку. Регулярні вправи допомагають покращити приплив крові до мозку, що сприяє зростанню нових мозкових клітин. Крім того, було доведено, що фізичні вправи покращують пам'ять та когнітивні функції, що допомагає підтримувати здоров'я та працездатність головного мозку на належному рівні. Тому обов'язково включіть у свій розпорядок дня регулярні фізичні вправи, будь то прогулянка, пробіжка або заняття йогою.

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Залишайтеся розумово активними

Активна робота мозку життєво важлива підтримки когнітивних функцій і запобігання його старіння. Займайтеся розумово-стимулюючими видами діяльності, такими як головоломки, читання, вивчення нових навичок або мов. Крім того, спілкування та змістовні розмови можуть стимулювати роботу мозку, тому не забувайте підтримувати зв'язок із друзями та родиною.

Отримуйте достатню кількість сну

Достатній сон дуже важливий для загального здоров'я та благополуччя, він також необхідний підтримки роботи головного мозку. Сон відіграє найважливішу роль у закріпленні спогадів та розвитку когнітивних функцій, тому обов'язково висипайтеся щоночі. Послідовний режим сну та відмова від кофеїну та електроніки перед сном допоможуть покращити якість вашого сну.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, доктор медичних наук Ентоні Юн із Детройта пояснив, чому не варто спати голими. Це питання, за його словами, стосується лише гігієни.

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