Як очистити кухонну витяжку від жиру оцтом та харчовою содою

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть очистити кухонну витяжку від жиру. Для цього знадобиться п'ять кроків, оцет та харчова сода.

Порада 1

Перед чищенням від'єднайте шнур живлення від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом під час роботи з водою або агресивними хімікатами.

Порада 2

Видаліть весь бруд та сміття з поверхні витяжки, перш ніж намагатися видалити сильні жирові накопичення.

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Порада 3

Використовуйте гарячу воду, змішану з милом для посуду, і протріть поверхню губкою або ганчіркою до видалення бруду.

Порада 4

Після видалення бруду змішайте харчову соду у теплій воді та нанесіть її на жирні плями за допомогою щітки або губки. Залишіть на 10 хвилин, а потім змийте холодною водою.

Порада 5

Нарешті протріть всю поверхню витяжки оцтом, змішаним з гарячою водою, щоб видалити всі сліди жиру. Потім витріть насухо паперовими рушниками чи серветками з мікрофібри, щоб на поверхнях не залишилося розводів чи слідів.

Якщо на лопатях вентилятора кухонної витяжки прилип стійкий жир, спробуйте спочатку протерти їх спиртом, а потім нанести пасту з харчової соди. Це допоможе ефективно видалити навіть важкий бруд з металевих поверхонь.

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