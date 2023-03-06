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Як очистити кухонну витяжку від жиру оцтом та харчовою содою

Владислав Москаленко

Як очистити кухонну витяжку від жиру оцтом та харчовою содою

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть очистити кухонну витяжку від жиру. Для цього знадобиться п'ять кроків, оцет та харчова сода.

Порада 1

Перед чищенням від'єднайте шнур живлення від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом під час роботи з водою або агресивними хімікатами.

Порада 2

Видаліть весь бруд та сміття з поверхні витяжки, перш ніж намагатися видалити сильні жирові накопичення.

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Порада 3

Використовуйте гарячу воду, змішану з милом для посуду, і протріть поверхню губкою або ганчіркою до видалення бруду.

Порада 4

Після видалення бруду змішайте харчову соду у теплій воді та нанесіть її на жирні плями за допомогою щітки або губки. Залишіть на 10 хвилин, а потім змийте холодною водою.

Порада 5

Нарешті протріть всю поверхню витяжки оцтом, змішаним з гарячою водою, щоб видалити всі сліди жиру. Потім витріть насухо паперовими рушниками чи серветками з мікрофібри, щоб на поверхнях не залишилося розводів чи слідів.

Якщо на лопатях вентилятора кухонної витяжки прилип стійкий жир, спробуйте спочатку протерти їх спиртом, а потім нанести пасту з харчової соди. Це допоможе ефективно видалити навіть важкий бруд з металевих поверхонь.

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