Як визначити зрілість капусти: основні критерії та правильний час для збору врожаю

Ви не знаєте, коли потрібно збирати капусту? UAportal підготував кілька порад, які допоможуть визначити її зрілість, а також розповів, як потрібно правильно зрізати качан.

Визначення часу дозрівання пізньої капусти

Слід пам’ятати, що час збору врожаю залежить від сорту капусти. Наприклад, ранню та середньостиглу – зазвичай збирають у червні та серпні відповідно. Для середньопізніх та пізніх сортів потрібно звернути увагу на вересень. Вони зазвичай дозрівають через 110-135 днів після проростання, що припадає приблизно на вересень або початок жовтня. До того ж пізні сорти треба збирати після інших, але до того, як температура повітря опуститься нижче, ніж -5 градусів за Цельсієм, тобто в жовтні-листопаді.

Ознаки стиглої капусти

Качани повинні бути гладкими, блискучими й щільними на дотик.

При легкому стисканні, зріла капуста видає характерний хрусткий звук.

Верхні листки стиглої капусти зазвичай мають синюватий відтінок, а нижні – висихають і жовтіють.

Ці показники є сигналами про те, що потрібно вже збирати капусти. Однак дуже важливо дотримуватися правильної техніки.

Як збирати білокачанну та червонокачанну капусту

Виберіть правильний час

Для збирання врожаю обирайте суху та ясну погоду.

Техніка зрізання

Під час зрізання капусти, залиште приблизно 3 см качана та кілька листків.

Догляд після збору врожаю

Після збору врожаю, дайте качанам висохнути в теплому й сухому приміщенні.

Сортування

Якщо плануєте зберігати капусту протягом тривалого періоду, відбирайте тільки негнилі та неушкоджені качани. Капусту з дефектами можна відразу приготувати.

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