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Як визначити зрілість капусти: основні критерії та правильний час для збору врожаю

Владислав Москаленко

Ознаки стиглої капусти й правила збору

Ви не знаєте, коли потрібно збирати капусту? UAportal підготував кілька порад, які допоможуть визначити її зрілість, а також розповів, як потрібно правильно зрізати качан.

Визначення часу дозрівання пізньої капусти

Слід пам’ятати, що час збору врожаю залежить від сорту капусти. Наприклад, ранню та середньостиглу – зазвичай збирають у червні та серпні відповідно. Для середньопізніх та пізніх сортів потрібно звернути увагу на вересень. Вони зазвичай дозрівають через 110-135 днів після проростання, що припадає приблизно на вересень або початок жовтня. До того ж пізні сорти треба збирати після інших, але до того, як температура повітря опуститься нижче, ніж -5 градусів за Цельсієм, тобто в жовтні-листопаді.

Ознаки стиглої капусти

  • Качани повинні бути гладкими, блискучими й щільними на дотик.
  • При легкому стисканні, зріла капуста видає характерний хрусткий звук.
  • Верхні листки стиглої капусти зазвичай мають синюватий відтінок, а нижні – висихають і жовтіють.

Ці показники є сигналами про те, що потрібно вже збирати капусти. Однак дуже важливо дотримуватися правильної техніки.

Як збирати білокачанну та червонокачанну капусту

  • Виберіть правильний час

Для збирання врожаю обирайте суху та ясну погоду.

  • Техніка зрізання

Під час зрізання капусти, залиште приблизно 3 см качана та кілька листків.

  • Догляд після збору врожаю

Після збору врожаю, дайте качанам висохнути в теплому й сухому приміщенні.

  • Сортування

Якщо плануєте зберігати капусту протягом тривалого періоду, відбирайте тільки негнилі та неушкоджені качани. Капусту з дефектами можна відразу приготувати.

Раніше, UaPortal поділився, як правильно посадити малину восени, щоб отримати хороший врожай.

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