Як вибілити білу постільну в домашніх умовах

UAportal підготував кілька корисних порад про те, як відбілити білу постільну білизну в домашніх умовах.

Порада 1

Замочіть білизну в розчині харчової соди та оцту. Перед початком роботи приготуйте суміш із однієї чашки харчової соди та двох чашок білого оцту на галон теплої води. Потім замочіть білизну приблизно на 30 хвилин, після чого випрати її як завжди. Харчова сода діє як натуральний засіб, що відбілює, який допоможе відбілити тканину, не пошкоджуючи її волокна.

Порада 2

Випрати білизну з перекисом водню. Покладіть його у пральну машину з невеликою кількістю перекису водню замість відбілювача або прального порошку. Встановіть в машині режим, що щадить, і дайте їй попрацювати до кінця. Це допоможе видалити з тканини стійкі плями і одночасно висвітлити її колір.

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Порада 3

Повісьте білизну під пряме сонячне проміння. Після того, як ви випрали постільну білизну, повісьте її сушитися під прямим сонячним промінням. Це дозволить ще більше відбілити його природним чином без використання додаткових хімічних засобів чи розчинів. Ультрафіолетові промені сонця можуть бути дуже ефективними для видалення стійких плям і відновлення початкової білизни.

Наведені вище поради можна використовувати для всіх типів білих тканин, включаючи постільну білизну, рушники, скатертини, штори та багато іншого!

Для більш сильних плям, таких як плями від кави або червоного вина, може знадобитися замочування на ніч перед пранням з перекисом водню та вивішування під прямим сонячним промінням для досягнення найкращих результатів.

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Хоча ці поради ефективні для швидкого та легкого освітлення білої білизни в домашніх умовах, є деякі потенційні недоліки, які слід взяти до уваги, перш ніж спробувати їх самостійно.

По-перше, надмірна дія прямих сонячних променів може з часом пошкодити делікатні тканини, тому якщо ви вибрали цей метод, не залишайте білизну висіти на вулиці надто довго!

По-друге, дуже багато перекису водню може призвести до знебарвлення або вицвітання білизни, тому при пранні білизни використовуйте лише невелику кількість перекису.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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