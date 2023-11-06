Як відбілити зуби вдома натуральними методами: посмішка сяятиме

UAportal розповідає про прості, але потужні домашні засоби для досягнення білосніжної посмішки. Ці природні методи відбілювання зубів допоможуть вам вибілити зуби, не виходячи з дому.

Використання харчової соди для відбілювання зубів

Змішавши харчову соду з водою, можна приготувати пасту, якою слід обережно чистити зуби протягом двох хвилин. Однак важливо відзначити, що надмірне використання соди може призвести до ерозії емалі, тому рекомендується обмежити процедуру до одного-двох разів на тиждень.

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Техніка масляного полоскання для відбілювання зубів

Техніка полягає в полосканні ротової порожнини олією, наприклад, кокосовою або кунжутною, протягом 15-20 хвилин. Ця практика допомагає усунути бактерії та зубний наліт, які можуть призвести до зміни кольору зубів.

Після процедури важливо ретельно прополоскати рот водою та почистити зуби, як завжди. Регулярне включення масляного полоскання в щоденний догляд за ротовою порожниною може призвести до поліпшення кольору посмішки.

Уникайте продуктів та напоїв, що викликають появу нальоту

Відомо, що кава, чай і червоне вино залишають темні пігменти на зубній емалі, що з часом призводить до його знебарвлення. Крім того, кислі фрукти, такі як ягоди, можуть послаблювати емаль, роблячи зуби більш уразливими до фарбування. Щоб запобігти цьому, рекомендується чистити зуби або полоскати рот водою після вживання цих продуктів та напоїв.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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