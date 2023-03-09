Як відокремити яєчний жовток від білка за допомогою пляшки і ложки: три простих поради

Яєчні білки зазвичай використовують у випічці, оскільки вони надають легкість і піднімаються при збиванні. Якщо ви готуєте щось солоне, краще використовувати жовток, оскільки він містить холестерин і жир. UAportal підготував три поради, як відокремити яєчний жовток від білка.

Порада 1 Руками

Розбийте яйце навпіл над мискою або тарілкою і тримайте одну з половинок над нею долонями вниз. Обережно просуньте пальці між жовтком і шкаралупою, поки не зможете схопити жовток. Тепер залишається тільки акуратно перекладати його туди й сюди між обома половинками шкаралупи, поки весь білок не буде видалений.

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Порада 2 Використання ложки

Розбийте яйце на дві половинки над мискою або тарілкою, але цього разу не використовуйте руки, а ложку. Проведіть краєм ложки під мембраною жовтка, поки не зможете зачерпнути його, не розбиваючи та не виливаючи білок у миску чи тарілку. Перекладайте білки з однієї половинки до іншої, поки всі білки не будуть видалені з жовтка.

Порада 3 Використання порожньої пластикової пляшки

Розбийте яйце над мискою або тарілкою, як і раніше, але цього разу візьміть порожню пластикову пляшку. Помістіть її отвір поряд з тим місцем, де ви розбили шкаралупу, так що коли ви стиснете її боки, повітря проникатиме через отвір.

Це створить досить сильну силу всмоктування, щоб витягнути будь-яку рідину, включаючи білок, залишивши бажаний золотисто-жовтий жовток. Як тільки ви перестали стискати яйце, просто переходьте до поділу іншого яйця, повторюючи ті ж кроки знову.

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