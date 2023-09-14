Як відрізнити брендову річ від підробки: три практичні поради

Як визначити справжню продукцію від імітації

Нині, коли контрафактна продукція стає все популярнішою, дуже важливо знати, як відрізнити брендовий товар від підробки. Uaportal підготував 3 практичні поради, які допоможуть споживачам не стати жертвами шахраїв.

Перевірте упакування та маркування

Брендовані товари зазвичай мають високоякісне упакування з чіткими логотипами, однаковими шрифтами й точним написанням. Шукайте будь-які ознаки неякісного друку, неправильно написаних слів або розмитих зображень, оскільки це може свідчити про підробку.

Вивчіть якість матеріалів

Брендові речі, як правило, виготовляються з якісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Зверніть увагу на шви, блискавки, ґудзики та інші деталі. Якщо річ здається ненадійною, має ослаблені нитки або ознаки низької якості виготовлення, то це, найімовірніше, підробка.

Дізнайтеся більше інформації про продавця та ціну

Справжні брендові речі зазвичай продаються за стабільною ціною, а значні знижки трапляються вкрай рідко. До того ж перед покупкою перевірте репутацію продавця й почитайте відгуки інших покупців.

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