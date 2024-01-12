Як відполірувати раковину на кухні до блиску: 3 корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть відполірувати раковину. Дізнайтеся способи очищення кухонної мийки до блиску.

Оцет та харчова сода

Після промивання і висушування раковини на всю її поверхню можна нанести суміш з харчової соди і води. Наступний крок – розбризкати оцет на соду, щоб створити реакцію піноутворення.

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Зачекавши кілька хвилин, раковину можна почистити м'якою щіткою. Зрештою, промивання водою та висушування раковини дає змогу отримати поліровану, блискучу поверхню.

Лимон та сіль

Щоб створити ефективний і недорогий засіб для полірування кухонної раковини, можна розрізати лимон навпіл і посипати сіллю з боку зрізу. Потім, використовуючи його як скраб, акуратно втирайте сіль у мийку, зосереджуючись на ділянках з плямами або розводами. Після раковину слід ретельно промити теплою водою.

Полірування оливковою олією

Ефективний спосіб досягти глянцевого блиску на кухонній мийці – налити кілька крапель оливкової олії на м'яку тканину і втерти її в поверхню раковини. Легкий шар олії не тільки додає блиску, але й створює захисний бар'єр від плям і розводів від води. Цей природний і швидкий спосіб ідеально підходить для надання будь-якій раковині нового вигляду без використання шкідливих або дорогих засобів для чищення.

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