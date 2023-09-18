Як почистити килим від неприємного запаху домашніми засобами: три способи

Три поради для усунення сторонніх запахів з килима

Ваш килим має стухлий і неприємний запах, від якого ви ніяк не можете позбутися? Uaportal підготував 3 поради, які допоможуть вам впоратися з цією проблемою.

Регулярно пилососьте

Пилосос допомагає усунути бруд, пил і сміття, що сприяють появі неприємного запаху. Обов'язково чистьте весь килим, включно з важкодоступними місцями та кутами, щоб ретельно видалити весь бруд.

Використовуйте харчову соду

Харчова сода – це природний засіб, який може ефективно нейтралізувати неприємні запахи. Просто посипте килим чималою кількістю соди, приділяючи особливу увагу ділянкам із різким запахом. Залиште її щонайменше на 30 хвилин, а для кращого результату – на ніч перед прибиранням пилососом.

Зробіть розчин з білого оцту

Зробіть розчин, змішавши рівні частини білого оцту й води. Злегка збризніть ним килим, зосереджуючись на ділянках зі стійкими запахами. Залиште суміш на кілька хвилин, а потім промокніть матеріал насухо чистою ганчіркою або паперовими рушниками. Оцет допоможе нейтралізувати неприємні запахи, тож ваш килим буде пахнути чистотою та свіжістю.

Раніше, UaPortal поділився, як видалити плями з килима за допомогою копійчаного засобу.

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