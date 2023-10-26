Як почистити праску від нагару та накипу: ефективні методи

Дізнайтеся про практичні поради та методи підтримки чистоти та ефективності праски. UAportal з'ясував – очистити праску від нагару та накипу простіше, ніж здається.

Дистильована вода

Використовуйте дистильовану воду, щоб запобігти утворенню нагару та накипу. Водопровідна вода містить мінерали, які можуть викликати відкладення у прасці та забруднити одяг. Використання дистильованої води гарантує, що ваша праска залишатиметься чистою та ефективною.

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Регулярне чищення

Регулярне чищення підошви допомагає видалити наявні відкладення. Створіть натуральний розчин, змішавши рівні частини води та оцту. Обережно протріть цим розчином підошву за допомогою ганчірки або губки, що не дряпається. Після цього протріть підошву вологою ганчіркою, щоб видалити залишки оцту.

Регулярне видалення накипу

Наповніть резервуар для води розчином для видалення накипу або сумішшю оцту і води у співвідношенні 1:1. Увімкніть праску та встановіть найвищий рівень відпарювання. Дайте розчину витекти через паровідвідні отвори і підошву протягом декількох хвилин, потім вимкніть праску і дайте їй охолонути. Ретельно промийте резервуар для води, перш ніж заповнювати його новою.

Промислові засоби

Для видалення стійкого накипу та кіптяви скористайтеся промисловими засобами для чищення прасок. Уважно дотримуйтесь інструкцій з використання цих засобів. Вони спеціально розроблені для розчинення та видалення накипу, відновлюючи роботу праски.

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