Як підтримувати чистоту пральної машини: Корисні лайфхаки по обслуговуванню

UAportal підготував лайфхаки по догляду за пральною машинкою. Дізнайтесь про прості та ефективні способи підтримувати пральну машину в чистоті та безперебійній роботі.

Білий оцет і харчова сода

Для початку додайте 1 склянку білого оцту в дозатор миючого засобу і запустіть цикл гарячої води, щоб усунути наліт і неприємні запахи. Потім можна засипати 1/2 склянки харчової соди безпосередньо в барабан, після чого запустити ще один цикл гарячої води. Ця проста комбінація може ефективно розщепити залишки і залишити пральну машину чистою та свіжою.

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Очистіть дозатори та ущільнювачі

Ці зони схильні до утворення цвілі та грибка, що призводить до неприємних запахів. Вийміть дозатори миючого засобу, ополіскувача та відбілювача і замочіть їх у теплій мильній воді. Потім за допомогою зубної щітки вичистіть залишки, промийте і ретельно висушіть їх.

Ущільнювачі протріть вологою ганчіркою або губкою, змоченою в оцтово-водяній суміші, щоб усунути будь-яку цвіль або плісняву. Регулярно очищаючи ці зони, можна запобігти неприємним відкладенням і зберегти пральну машину в чистоті.

Регулярне обслуговування

Для забезпечення чистоти та належного догляду за пральною машиною дуже важливим є регулярне обслуговування. Залишайте дверцята або кришку відчиненими після кожного використання, щоб забезпечити кращий приплив повітря та запобігти накопиченню вологи, що перешкоджає утворенню цвілевих грибків.

Запуск циклу очищення раз на місяць з використанням миючого засобу для пральних машин або комбінації оцту та харчової соди також може допомогти підтримувати її оптимальний стан.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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