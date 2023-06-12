Як підтримувати пральну машину в чистоті та свіжості: прості лайфхаки по догляду

Пральна машина, що чиста і пахне свіжістю, необхідна для підтримки гігієни та відсутності запаху білизни. Згодом накип, бруд і залишки миючого засобу можуть накопичуватися на частинах машини, що рухаються, що призводить до неприємних запахів і можливого розмноження бактерій.

UAportal підготував три домашні засоби, які ефективно борються з накипом та запахами. У цих засобах використовуються звичайні побутові інгредієнти, які доступні та недорогі.

Сода та оцет: Динамічний дует

Для боротьби з накипом та дезінфекцією пральної машини поєднання соди та оцту творить дива. Почніть із змішування чверті склянки сухої харчової соди з рівною кількістю води. Залийте цей розчин у відділення для миючих засобів.

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Одночасно налийте дві чашки білого оцту або звичайного столового оцту (концентрація 9%) у барабан. Запустіть повний цикл без білизни, вибравши найтривалішу та найгарячішу програму. Після закінчення циклу ретельно провітріть барабан, щоб усунути стійкий запах оцту.

Лимонна кислота: Природний засіб для чищення

Лимонна кислота, що зазвичай міститься в багатьох комерційних пральних порошках, є економічною альтернативою у поєднанні з харчовою содою. Залежно від рівня забруднення використовуйте від одного до шести пакетиків сухої лимонної кислоти.

Насипте необхідну кількість у лоток для миючого засобу та поставте машину на тривалий високотемпературний цикл без білизни. Це ефективно очистить внутрішні деталі машини, надавши їй свіжості та позбавивши від накипу.

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Відбілювач: Потужний дезінфікуючий засіб

Для глибокого очищення та чудової дезінфекції можна використовувати хлорний відбілювач. Відбілювач не тільки видаляє накип, а й дезінфікує машину. Залийте барабан до одного літра відбілювача, регулюючи кількість в залежності від ступеня забрудненості машини.

Запустіть найдовший цикл прання за високої температури, призупинивши його перед фазою полоскання. Дайте машині "відмокнути" у суміші відбілювача та води протягом години. Після цього відновіть цикл та завершіть полоскання. Щоб видалити залишки хлору, запустіть порожній цикл із більш короткою програмою за температури 30 градусів Цельсія.

Запобігання проблемам з пральною машиною

Крім регулярного чищення, дотримання кількох простих рекомендацій допоможе запобігти накопиченню бруду та підтримувати хорошу роботу пральної машини:

1. Використовуйте рекомендоване дозування миючого засобу та уникайте надмірної кількості, яка може призвести до утворення рясної піни, зростання бактерій та розвитку цвілі.

2. Якщо одяг сильно забруднений, подумайте про те, щоб замочити його перед пранням, щоб мінімізувати кількість необхідного миючого засобу та зберегти якість тканини.

3. Після кожного прання залишайте дверцята машини відкритими, а лоток для миючих засобів відкритим. Це сприяє руху повітря і дозволяє випаровуватися зайвій волозі, запобігаючи зростанню бактерій і плісняви у вологому середовищі.

Раніше експерти поділилися думками, що в жодному разі не можна класти в унітаз, бо це точно зашкодить сантехніці.

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