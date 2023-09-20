Як помити новий холодильник: практичні поради щодо підтримання чистоти та гігієни

Підтримання чистоти та належного догляду за новим холодильником є запорукою його довговічності та оптимальної роботи. UAportal підготував практичні поради про те, як найкраще помити новий холодильник, щоб він залишався чистим, без сторонніх запахів і в ідеальному стані.

Чищення внутрішніх частин

Щоб помити внутрішню частину холодильника, почніть з того, що зніміть усі полиці, ящики та інші знімні частини. Вимийте їх теплою мильною водою і ретельно прополощіть. Використовуйте м'який миючий засіб або суміш харчової соди та води для очищення внутрішніх стінок і поверхонь. Обережно протріть губкою або ганчіркою, приділяючи особливу увагу плямам і бризкам.

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Чищення зовнішніх поверхонь

Для чищення зовнішніх поверхонь холодильника не використовуйте абразивні чистячі засоби або щітки, оскільки вони можуть пошкодити покриття. Звертайте увагу на деталі з нержавіючої сталі та використовуйте засіб для чищення нержавіючої сталі або суміш оцту та води, щоб видалити відбитки пальців і плями.

Запобігання появі неприємних запахів

Щоб запобігти появі неприємних запахів у новому холодильнику, важливо тримати його в чистоті та не допускати протікання продуктів. Регулярно перевіряйте, чи немає прострочених або зіпсованих продуктів, і негайно виймайте їх.

Помістіть всередині холодильника відкриту коробку харчової соди або миску з активованим вугіллям, це допоможе поглинути неприємні запахи. Не забувайте замінювати соду або вугілля кожні кілька місяців для кращого усунення сторонніх ароматів.

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