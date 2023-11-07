Як зрозуміти, що у кота глисти: симптоми та методи боротьби

Виявити наявність глистів у котів може бути складно, оскільки симптоми часто нагадують інші захворювання. Тому рекомендується звертатися до ветеринарної клініки для точної діагностики та лікування.

Однак, якщо ви хочете зрозуміти, що у кота глисти, то для цього потрібно знати деякі особливості і звертати на них увагу:

1. Діарея або блювота

2. Поганий стан шерсті

3. Млявість

4. Наявність крові в калі

5. Свербіж в задньому проході

6. Збільшення живота

Діагностувати глистів у кота лише на основі симптомів може бути складно. У разі одночасної появи одного або декількох симптомів, найкраще звернутися до професійного ветеринара.

Розуміння того, що провокує появу глистів у котів, має вирішальне значення. Здебільшого такі паразити потрапляють в організм через споживання сирої риби або м'яса. Гуляючи на вулиці босоніж, ви можете занести яйця глистів у вашу оселю через забруднене взуття, яке кішка може обнюхати і, зрештою, проковтнути.

Чи правда, що глисти у кота передаються людям

Що стосується передачі котячих глистів людині, то існує високий ризик зараження, якщо не вжити належних запобіжних заходів. Яйця можуть бути присутніми на поверхнях, що потенційно призводить до передачі, або через антисанітарне поводження з котячим лотком. На думку досвідчених власників котів, простого частого миття рук недостатньо для профілактики.

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Як вивести глисти у кота

При виявленні глистів у кота слід вжити відповідних заходів для знищення яєць гельмінтів у всьому будинку, перш ніж займатися здоров'ям кота.

Лікування глистової інвазії у котів, як правило, полягає у застосуванні ліків. Таблетки, які можна подрібнити і підмішати в їжу кота або розчинити у воді, є загальноприйнятими. Корисною порадою є використання шприца без голки для швидкого введення суміші безпосередньо в рот кота.

Крім того, доступна суспензія, яка зручно продається в спеціалізованих шприцах. Її можна легко влити в рот кота, злегка відкривши його.

Також можуть бути призначені краплі, що наносяться на холку кота. Хоча цей метод здається простим, у нього є два потенційних недоліки: він може не бути абсолютно ефективним, а також існує ризик пошкодити шерсть кота в місці нанесення.

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