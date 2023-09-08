Як зрозуміти, чи зіпсувалося яйце: три швидких способа

Способи перевірити, що яйця все ще безпечними

Uaportal підготував докладний матеріал, який допоможе визначити, чи зіпсоване яйце. Вживання зіпсованих яєць може стати причиною серйозних харчових захворювань, тому краще перевірити яйце на свіжість перш ніж використовувати його.

Занурте яйце у воду

Наповніть миску водою і обережно покладіть у неї яйце. Якщо яйце опуститься на дно і ляже на бік, воно свіже та безпечне для вживання.

Однак, якщо яйце стоїть вертикально на дні або спливає на поверхню, воно, швидше за все, зіпсоване. Це відбувається тому, що з часом крізь пористу структуру шкаралупи проникає повітря, яке допомагає яйцям спливати на поверхню.

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Розбийте яйце

Якщо ви все ще не впевнені у свіжості яйця, то розбивши його можна отримати більше підказок. Свіжі яйця мають густий, гелеподібний білок, який має форму, і яскраві, круглі жовтки.

Тоді як зіпсовані яйця мають водянистіший білок, який легко розтікається, і плоский, знебарвлений жовток. Крім того, якщо в яйці помічені якісь незвичайні текстури або частинки, його краще викинути.

Перевірте запах

Піднесіть яйце до носа та понюхайте його. Свіжі яйця мають нейтральний або трохи землистий запах.

Якщо ви відчуваєте сильний, неприємний запах, схожий на запах сірки або чогось тухлого, це очевидна ознака того, що яйце зіпсувалося. Довіряйте своєму нюху та викидайте яйця з неприємним запахом.

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