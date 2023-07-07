Як побудувати гарні стосунки з сім'єю, друзями чи колегами: ефективні поради

Міцні взаємини з сім’єю, друзями чи колегами – це важливий аспект для особистого, а також професійного життя кожної людини. Здорові й приємні стосунки сприяють нашому успіху та загальному добробуту. UAportal підготував практичні поради про те, як комунікувати з важливими для нас людьми.

Уважно слухайте співбесідника

Уважно слухаючи співрозмовника, ви демонструєте йому свій щирий інтерес та співчуття. Водночас не можна відвертати уваги. Підтримуйте зоровий контакт і приділяйте йому увагу. Вислуховуючи й розуміючи думки, почуття та погляди співрозмовника, ви створюєте між вами глибший зв'язок та зміцнюєте довіру.

Налагодьте ефективну комунікацію

Слідкуйте за тим, як ви висловлюєтеся як вербально, так і невербально. Практикуйте відкрите та чесне спілкування, виражайте свої думки та почуття, але при цьому будьте готові вислухати позицію іншої людини. Прагніть вирішувати конфлікти спокійно та ввічливо, використовуючи асертивну та неконфронтаційну мову. Ефективна комунікація сприяє взаєморозумінню та зміцненню зв'язків.

Виявляйте емпатію та розуміння

Емпатія – це здатність розуміти та поділяти почуття іншої людини. Ставте себе на місце співрозмовника, щоб побачити ситуацію з його точки зору. Запропонуйте підтримку та допомогу, коли він зіштовхнувся з труднощами. Виявляючи співчуття та розуміння, ви створюєте гарну основу для відкритої та змістовної взаємодії.

Проводьте якісний час разом

Намагайтеся зробити пріоритетним час з сім'єю, друзями або колегами. Займайтеся тим, що вам подобається. Наприклад, влаштовуйте спільні пікніки або прогулянки, зіграйте разом настільні або спортивні ігри. Словом, присвятіть себе спільним захопленням. Так ви створите незабутні спогади та зміцните ваші стосунки.

Навчіться пробачати

У будь-яких стосунках виникають конфлікти та непорозуміння. Важливо навчитися правильно спілкуватися та прощати образи й невдоволення. Якщо ви тримаєте в собі негативні емоції, це може погіршити або знищити стосунки. Натомість намагайтеся вирішувати конфлікти за допомогою відкритого спілкування та прощення. Зробіть висновки з минулого досвіду та рухайтеся вперед разом.

Раніше, UaPortal порекомендував, як боротися з відчуттям перевантаженості та стресу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!