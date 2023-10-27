Як повторно використати дезодорант: практичні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть повторно використати дезодорант, щоб заощадити гроші та зменшити кількість відходів. Розповімо, як замінити аерозольні спреї, використати кришталеві дезодоранти та навіть застосувати спреї-стіки для прибирання.

Дезодорант-спрей

Замість того, аби викинути застарілий дезодорант-спрей, його можна використати іншим чином. Він ідеально підійде для нейтралізації неприємного запаху на ногах.

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Просто нанесіть трохи дезодоранту на ноги, і вони будуть свіжими весь день. Ще один корисний спосіб використання старого дезодоранту-спрею – це використання його як охолоджувального спрею для обличчя або тіла в спекотну погоду.

Кристалічний дезодорант

Використайте його як освіжувач повітря. Покладіть дезодорант у шафу, шухляду або в іншому місці, де є неприємні запахи, щоб він міг нейтралізувати їх і залишити свіжий аромат. Такий спосіб чудово підходить, коли немає іншого освіжувача повітря під рукою.

Дезодорант-стік

Якщо маєте дезодорант-стік, не поспішайте його викидати, він може стати в пригоді у побуті. Наприклад, його можна використовувати для очищення брудних ділянок або запорошених поверхонь, як-от клавіатура комп'ютера або мобільний телефон. Просто протріть ці ділянки стіком і насолоджуйтеся чистотою. Такий спосіб заощадить час і не потребує додаткових витрат.

Нагадаємо, ми розповіли, якими натуральними засобами можна замінити дезодорант.

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