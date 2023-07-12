Як практикувати вдячність та усвідомленість: п'ять корисних порад, які покращать психологічний стан

Нині кожному з нас буває важко сконцентруватися на собі та бути вдячним за всі щасливі моменти в нашому житті. Постійні вимоги до себе та фактори, які відвертають нашу увагу, додають невпевненості та роздратування. UAportal підготував декілька порад, які допоможуть зануритися у свою свідомість, щоб осягнути радість, спокій та задоволення.

Почніть день із наміру

Замість того, щоб, після пробудження, діставати телефон і поринати в цифровий світ, приділіть кілька хвилин собі, щоб заспокоїтися та налаштуватися. Спочатку зосередьтеся на своєму диханні. Відчуйте, як ви вдихаєте та видихаєте. Зануртеся у своє тіло. Відчуйте довкілля.

У цьому стані усвідомленості, придумайте позитивний намір на наступний день. Наприклад, бути вдячним або бути присутнім у кожному моменті.

Практикуйте свідомі моменти

Нині дуже важливо виділяти час для усвідомленості свого життя. Якщо ви будете регулярно виконувати вправи на уважність, то це привчить ваш розум до повної присутності в моменті. Знайдіть тихе місце, де можна зручно вмоститися й спостерігати за своїми думками та відчуттями без присутності інших людей.

Почніть з коротких занять, приблизно 5-10 хвилин, і поступово збільшуйте час, коли вам буде зручніше. Контрольоване дихання або медитація є відмінними практиками, які ви можете додати у свій розпорядок дня.

Висловлюйте вдячність

Подяка може покращити ваше загальне самопочуття. Щодня виділяйте час, щоб поміркувати про те, за що ви вдячні. Це може бути смачна їжа, підтримка друга чи краса природи. Можете вести щоденник, в якому щодня будете записувати три речі, за які готові дякувати. Ця практика допоможе вам визнати позитивні аспекти вашого життя, а також виховає у вас мислення достатку та вдячності.

Не бійтеся своїх почуттів

Коли ви займаєтеся такими справами, як їжа, ходьба або навіть миття посуду, повністю перемкніть свою увагу. Помічайте текстури, смаки та запахи навколо вас. Залучайте всі свої відчуття та насолоджуйтесь тим, що відбувається. Перетворюйте прості моменти на джерела радості та зв'язку.

Створюйте усвідомлені переходи

Переходи протягом дня дають можливість зробити паузу та поміркувати. Чи то перехід між роботою та будинком, заняттями чи навіть моменти між справами, використовуйте ці можливості для перезавантаження.

Зробіть кілька глибоких вдихів. Відпустіть всі стреси та фактори, які відволікають.

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