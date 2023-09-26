Як правильно зберігати картоплю в домашніх умовах, щоб запобігти її гниттю

Картопля – універсальний і часто вживаний продукт харчування, але знання правильного способу її зберігання має вирішальне значення для запобігання проростанню та збереження свіжості. У цій статті пропонуємо кілька важливих порад щодо ефективного зберігання картоплі.

Умови для зберігання

Щоб ваша картопля не проростала швидко, важливо створити ідеальні умови для зберігання. У приміщенні, де планується зберігати картоплю, повинна бути температура не вище +3 градусів за Цельсієм, а вологість – приблизно 90%. Також необхідне регулярне провітрювання цього приміщення.

Крім того, не зберігайте картоплю поруч з цибулею, яблуками та іншими продуктами, чутливими до етилену. Часник і цибуля, зокрема, можуть стимулювати посилене проростання картоплі.

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Де краще її зберігати

Коли справа доходить до зберігання картоплі у квартирі, поради експертів з часом змінювалися. Раніше не рекомендували зберігати картоплю в холодильнику через побоювання щодо потенційних ризиків для здоров'я. Вважалося, що охолодження може призвести до утворення додаткових запасів цукру в картоплі, які під час приготування можуть перетворитися на акриламід – речовину, пов'язану з ризиком розвитку раку.

Однак останні дослідження розвінчали ці побоювання. Отже, відповідь на питання, де зберігати картоплю на кухні, тепер зрозуміла: холодильник – ідеальне місце для її зберігання.

Волога прискорює псування, тому краще не мити картоплю, поки не будете готові її споживати. Рекомендується витирати будь-який бруд сухою ганчіркою безпосередньо перед зберіганням.

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