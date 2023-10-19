Як правильно зберігати відкорковане вино: поради експертів

Правильне зберігання відкоркованого вина має вирішальне значення для збереження його якості та свіжості. UAportal підготував корисні поради, які допоможуть довше насолоджуватися смаком улюбленого напою.

Зберігайте в правильному положенні

Після відкриття пляшки вина дуже важливим є правильне зберігання. Щільно закоркуйте пляшку, щоб мінімізувати доступ кисню. Зберігайте її у вертикальному положенні, щоб запобігти пошкодженню пробки або утворенню цвілі.

Контролюйте температуру

Контроль температури відіграє важливу роль у зберіганні вина. Уникайте прямих сонячних променів і джерел тепла, які прискорюють процес псування. Вибирайте прохолодне темне місце, наприклад, льох або винний холодильник з температурою 12-18°C.

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Обмежуйте доступ повітря

Обмеження доступу повітря – ключ до збереження якості вина. Зцідіть вино в меншу ємність, щоб прибрати надлишок повітря. Ці методи уповільнюють окислення і подовжують термін зберігання вина.

Щільно закривайте пляшку

Інструменти для збереження вина, такі як пробки або системи закриття, допомагають зберегти аромат. Вони створюють герметичні ущільнення для запобігання окисленню.

Пам'ятайте про терміни зберігання

Важливо пам'ятати про термін зберігання вина після відкриття. Легкі білі вина зберігаються в холодильнику 4-5 днів, тоді як більш насичені червоні вина можуть зберігатися тиждень і довше. Ігристі та десертні вина можуть втратити ігристість або солодкість через 1-2 дні. Етикетка на пляшці з датою відкриття допомагає відстежити свіжість.

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