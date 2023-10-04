Як правильно мити голову: корисні поради

Правильне миття волосся має важливе значення для підтримки його здоров'я і зовнішнього вигляду. У цій статті UAportal підготував кілька корисних порад, які підкажуть, як правильно за ним доглядати. Дотримуючись цих порад, можна досягти чистого, блискучого і слухняного волосся.

Оберіть правильний шампунь

Коли справа доходить до миття волосся, важливо вибрати правильний шампунь для вашого типу волосся. Незалежно від того, чи у вас жирне, сухе або нормальне волосся, існують шампуні, спеціально розроблені для задоволення конкретних потреб. Шукайте шампуні, які не містять агресивних хімічних речовин і сульфатів, оскільки вони можуть позбавити волосся природних олій. Крім того, раз на місяць використовуйте очищувальний шампунь, щоб видалити залишки забруднень.

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Правильно змочіть волосся

Перед застосуванням шампуню дуже важливо ретельно намочити волосся. Використовуйте теплу воду, щоб намочити волосся від коренів до кінчиків. Це допоможе відкрити кутикули волосся і дозволить шампуню ефективно проникнути всередину. Уникайте використання гарячої води, оскільки вона може позбавити волосся природних олій і зробити його сухим і ламким.

Наносіть шампунь, масажуючи шкіру голови

Наносячи шампунь, почніть з того, що вилийте невелику кількість засобу на долоню. М'яко втирайте шампунь у шкіру голови кінчиками пальців, зосереджуючись на коренях волосся. Це допоможе видалити бруд, жир і залишки косметичних засобів. Уникайте використання нігтів, оскільки це може подразнити шкіру голови. Після ретельного масажу шкіри голови нанесіть шампунь на волосся по всій довжині легкими стискаючими рухами.

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