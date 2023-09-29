Як правильно паритись в лазні: 4 поради для максимальної користі для здоров'я

Паритися в лазні – популярна й корисна практика. Однак, якщо не дотримуватися важливих правил, це заняття може зашкодити вашому здоров’ю й зіпсувати ваш настрій. Uaportal зібрав 4 поради, за допомогою яких ви зможете отримати максимальну користь від відвідування лазні.

Дбайте про водний баланс в організмі

Пийте багато води, щоб забезпечити організм достатньою кількістю рідини перед тим, як потрапити під вплив високої температури. Це допоможе запобігти зневодненню й забезпечить ефективну терморегуляцію. Окрім цього, уникайте вживання алкоголю або важкої їжі перед паровою процедурою, оскільки це може викликати неприємні відчуття, а також перешкоджатиме процесу виведення токсинів.

Робіть короткі сеанси

Заходити в лазні потрібно повільно. Починайте з кількох хвилин перебування, поступово збільшуючи тривалість сеансів. Це дозволить тілу звикнути до високої температури й запобігатиме різким перепадам тиску. Прислухайтеся до сигналів свого організму й робіть перерви, якщо відчуваєте слабкість або запаморочення. Краще робити коротші та частіші перерви, ніж перенапружуватись.

Дихайте правильно

Повільні, глибокі вдихи допоможуть повністю вдихнути вологе повітря й наповнити ним легені. Це покращить їхню роботу та сприятиме вашому розслабленню. Уникайте поверхневого дихання або його затримки, оскільки це зменшить користь від пари.

Охолоджуйтесь поступово

Стрибок під холодний душ або занурення в холодний басейн одразу після парної може шокувати організм. Натомість варто почати з обмивання теплою водою й поступово знижувати температуру. Це дозволить організму пристосуватися до зміни температури, а також запобігатиме різким перепадам кров'яного тиску. Після того, як тіло охолоне, необхідно відпочити й відновити водний баланс в організмі.

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