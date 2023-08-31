Як правильно поливати кімнатні рослини: поради від експертів

Полив кімнатних рослин необхідний для їхнього виживання, але кількість води, яку вони потребують, залежить від країни їхнього походження та природного середовища. Розуміння потреб ваших рослин має вирішальне значення для їхнього благополуччя.

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Полив за допомогою розпилення води

Деякі кімнатні рослини походять з тропічних регіонів і процвітають в умовах підвищеної вологості. Зволоження допомагає відтворити їхнє природне середовище існування.

Регулярно збризкуйте компост і листя дрібнодисперсним розпилювачем, щоб підвищити вологість. Це особливо важливо взимку, коли центральне опалення може пересушувати повітря. Уникайте прямих сонячних променів.

Кімнатні рослини, яким це потрібно: папороть, перисті рослини, пеперомії, мікроорхідеї.

Поливайте економно

Багато кімнатних рослин походять з посушливих регіонів і можуть постраждати від надмірного поливу. Крім того, надлишок води може призвести до загнивання коренів.

Зачекайте, поки компост висохне, перш ніж поливати. Поставте рослину на блюдце або в раковину, щоб зайва вода могла стекти. Поливайте, поки весь ґрунт не стане вологим.

Це потрібно більшості кімнатних рослин.

Поливайте знизу

Деякі рослини потребують постійної вологи біля коріння, тоді як інші схильні до гниття, якщо поливати їх занадто близько до стебел або крони.

Для рослин з вологолюбним корінням поставте горщик у підставку з водою і тримайте його наповненим. Для рослин, схильних до кореневої або стеблової гнилі, поставте горщик у воду, доки компост не стане вологим, а потім переконайтеся в тому, що він встиг висохнути.

Кімнатні рослини, яким це потрібно: кактуси, сукуленти, цикламени, м'ясоїдні рослини.

Уникайте обприскування листя

Рослини можуть бути чутливі до опіків листя, тому важливо тримати їх листя сухими під час поливу.

Для цього під час поливу акуратно відтягуйте листя, щоб відкрити поверхню ґрунту.

Кімнатні рослини, яким це потрібно: африканські фіалки, стрептокарпус, колерія.

Поливайте, не перезволожуючи коріння

Коріння деяких квітів може згнити, якщо вони постійно перебуватимуть у воді. Зокрема, це стосується орхідей. Вони потребують добре дренованої компостної суміші з кори.

Тому поливайте зверху, оминаючи листя, коли коріння набуде сіруватого відтінку. Дайте воді просочитися і переконайтесь у повному висиханні перед тим, як повернути орхідею в горщик.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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