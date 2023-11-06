Як правильно прати м'які іграшки: поради для машинного та ручного прання

Відкрийте для себе корисні поради та методи, щоб забезпечити чистоту та якість улюблених м'яких іграшок дитини. UAportal підготував правильні методи сортування, вибору миючого засобу, машинного та ручного прання, а також про ефективні способи сушіння.

Розсортуйте іграшки

Щоб правильно випрати м'які іграшки, почніть з їх сортування за типом тканини і ступенем забруднення. Плюшеві іграшки з делікатних тканин слід покласти в мішок для прання, щоб захистити їх під час машинного прання.

Використовуйте відповідний миючий засіб

Готуючись до прання, дуже важливо вибрати м'який пральний порошок, придатний для прання делікатних тканин. Уникайте використання агресивних хімікатів або відбілювачів, оскільки вони можуть пошкодити іграшки під час прання.

Читайте також: Чому не можна прати речі у гарячій воді

Прання в пральній машині

При використанні пральної машини, встановіть делікатний режим прання та використовуйте холодну воду. Не перевантажуйте машину великою кількістю іграшок, оскільки їм потрібен простір, щоб рухатися і належним чином очиститися.

Ручне прання

Для тих, хто віддає перевагу ручному пранню, наповніть тазик або раковину теплою водою і додайте невелику кількість м'якого миючого засобу. Обережно перемішайте іграшки в мильній воді, приділяючи особливу увагу сильно забрудненим ділянкам. Ретельно прополощіть і відіжміть надлишки води.

Сушіння

Після миття важливо видалити зайву воду з іграшок, не викручуючи і не віджимаючи їх. Викладіть їх на чистий рушник або розвісьте у добре провітрюваному приміщенні для просушування на повітрі. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів, щоб запобігти вицвітанню кольору та зберегти їхній первісний вигляд.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!