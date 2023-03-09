Як правильно зашити круглу дірку на одязі

UAportal підготував три поради, як правильно та акуратно зашити круглу дірку на одязі. Головне – приділити увагу техніці шиття.

Перша порада

Зробіть невеликий стібок по колу отвору, перш ніж намагатись зашити його. Це забезпечить додаткову міцність при стягуванні країв під час зашивання.

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Друга порада

Використовуйте два шматки нитки паралельно, кожен із яких закріплений на протилежних сторонах отвору. Це гарантує, що при стягуванні вони утворюють рівну лінію, при цьому натяг з обох боків тканини буде рівномірно розподілено, щоб вона не стягувалась надто туго або слабо в якійсь області.

Третя порада

Робіть стібки короткими, але близько одна до одної, щоб у готовому вигляді між ними не залишалося зазорів.

Якщо потрібне додаткове посилення для делікатних тканин, таких як шовк або шифон, використання інтерфейсної тканини також допоможе переконатися, що зашита ділянка залишиться надійним протягом тривалого часу.

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