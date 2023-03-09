Как правильно зашить круглую дырку на одежде

UAportal подготовил три совета, как правильно и аккуратно зашить круглую дыру на одежде. Главное – уделить внимание технике шитья.

Первый совет

Сделайте небольшой стежок по окружности отверстия, прежде чем пытаться зашить его. Это обеспечит дополнительную прочность при стягивании краев при зашивании.

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Второй совет

Используйте два куска нити параллельно, каждый из которых закреплен на противоположных сторонах отверстия. Это гарантирует, что при стягивании они образуют ровную линию, при этом натяжение с обеих сторон ткани будет равномерно распределено, чтобы она не стягивалась слишком туго или слабо в какой-либо области.

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Третий совет

Делайте стежки короткими, но близко друг к другу, чтобы в готовом виде между ними не оставалось зазоров.

Если нужно дополнительное усиление для деликатных тканей, таких как шелк или шифон, то использование интерфейсной ткани также поможет убедиться, что зашитый участок останется надежным в течение долгого времени.

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