Як надати об'єм волоссю: Корисні поради

Об'ємне та пишне волосся – мрія кожної дівчини. UAportal розкриє секрети досягнення густоти та об'єму за допомогою простих порад експертів.

Шампунь та кондиціонер

Важливо почати з вибору відповідного шампуню і кондиціонера. Шукайте засоби, спеціально розроблені для збільшення об'єму і густоти. Ці засоби часто містять такі інгредієнти, як біотин, колаген або кератин, які, як відомо, зміцнюють волосся і створюють враження збільшеного об'єму.

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Техніка сушіння

Вміла техніка сушіння феном відіграє важливу роль у досягненні об'ємного волосся. Почніть з нанесення прикореневого спрею або мусу на вологе волосся. Сушіть волосся головою вниз та використовуйте круглу щітку, щоб підняти коріння і створити об'єм.

Бігуді

Для надання волоссю об'єму можна використовувати численні маневри. Використання бігуді на липучках або гарячих бігуді, може створити висоту та об'єм біля коріння волосся. Начісування волосся на маківці також може створити об'єм, але важливо бути обережним, щоб запобігти пошкодженню.

Правильна стрижка

Правильно підібрана стрижка може створити вигляд збільшеного об'єму волосся. Порадьтеся з професійним перукарем щодо технік текстурування вашої стрижки. Це може надати волоссю об'єму і пружності. Крім того, вибравши коротшу стрижку, наприклад, боб або піксі, ви можете надати волоссю більш об'ємний вигляд.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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