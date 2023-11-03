Як привчити кота не дряпати меблі: корисні поради

UAportal підготував поради, які допоможуть відучити котів дряпати меблі в будинку. Дізнайтеся, що потрібно для того, аби ваш домашній улюбленець перестав псувати інтер'єр.

Інвестуйте в когтеточку

Дряпання – це природний інстинкт для котів, і створення спеціально відведених для цього місць може відвернути їхню увагу від стін і меблів. Обирайте міцні та високі когтеточки, вкриті такими матеріалами, як сізаль або віскоза, оскільки коти надають перевагу саме цим текстурам. Розміщуйте кігтеточки в місцях, де тварини проводять найбільше часу, наприклад, біля улюблених місць для сну або ігор.

Використовуйте відлякувачі на проблемних ділянках

Котів часто відлякують певні запахи або текстури, тому застосування спеціальних засобів може бути корисним. Наприклад, можна наклеїти двосторонній скотч або алюмінієву фольгу на меблі та стіни, оскільки коти не люблять ці текстури. Інший варіант - використовувати спреї, що відлякують котів, або засоби із запахом цитрусових на ділянках, які тварини люблять дряпати.

Регулярно підстригайте коту кігті

Регулярне підстригання котячих кігтів також може допомогти запобігти пошкодженню шпалер і меблів. Короткі кігті з меншою ймовірністю спричинять значні пошкодження, коли коти дряпають поверхні. Якщо не знаєте, як правильно підстригати котячі кігті, проконсультуйтеся з ветеринаром або професійним грумером для отримання рекомендацій.

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Оновлюйте інтер'єр

Іноді коти вдаються до дряпання від нудьги або розчарування. Забезпечення великої кількості іграшок та інтерактивних ігор може стимулювати їх розумову активність. Подумайте про встановлення котячих дерев або полиць з різними рівнями і схованками у вашому домі, щоб дозволити котам займатися природною поведінкою.

Перенаправте увагу та винагороджуйте

Коли кіт дряпає шпалери або меблі, негайно спрямуйте його увагу на відповідні поверхні для дряпання. Обережно підведіть кота до спеціальної когтеточки і заохочуйте його використовувати її замість них.

Також можна підкріплювати позитивну поведінку кота: хвалити його, пропонувати ласощі або грати з ним щоразу, коли він використовує точилку для кігтів. Наполегливість і послідовність у цьому навчанні - ключ до успіху.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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