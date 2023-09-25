Як подовжити життя свіжозрізаних квітів: три лайфхаки

UAportal підготував поради, які допоможуть зробити ваші квіткові композиції довговічнішими. Незалежно від того, чи просто любите квіти, чи хочете продовжити термін життя якогось особливого букета, ці рекомендації допоможуть зберегти квіти яскравими та свіжими.

Правильно підготуйте квіти

Щоб продовжити їм життя, важливо правильно підготувати їх перед тим, як поставити у вазу. Почніть з обрізання стебел під кутом 45 градусів, щоб створити більшу площу поверхні для поглинання води.

Видаліть будь-яке листя, яке буде занурене у воду, щоб запобігти розмноженню бактерій. Наповніть чисту вазу теплою водою і додайте підживлення для квітів, яке можна придбати у флориста або зробити вдома. Поставте квіти у вазу одразу після зрізання, щоб мінімізувати доступ повітря.

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Регулярно міняйте воду

Щоб квіти довше залишалися свіжими, важливо регулярно міняти воду у вазі. Кожні два-три дні очищайте вазу, ретельно промивайте її і наповнюйте свіжою водою. Це допоможе запобігти розмноженню бактерій і збереже воду чистою та прозорою. Крім того, під час заміни води знову підрізайте стебла, щоб вони далі ефективно поглинали воду.

Поставте квіти у відповідному місці

Місце, де стоять свіжозрізані квіти, може суттєво вплинути на тривалість їхнього життя. Тримайте їх подалі від прямих сонячних променів. Також не ставте їх поруч із фруктами чи овочами, що дозрівають, оскільки вони виділяють газ етилен, який прискорює процес в'янення квітів. Натомість оберіть прохолодне місце подалі від протягів та різких перепадів температури.

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