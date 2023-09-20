Як розпізнати токсичну людину: три основні ознаки
Токсичні люди можуть негативно впливати на самопочуття, тому важливо їх розпізнавати та дистанціюватися від них. UAportal підготував практичні поради, як розпізнати таких людей та зрозуміти їхню поведінку.
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Звертайте увагу на їхню поведінку та вчинки
Токсичні люди часто демонструють маніпулятивну, контролюючу та агресивну поведінку. Вони можуть намагатися підірвати вашу самооцінку, ізолювати від друзів і сім'ї або постійно критикувати і принижувати інших. Звертайте увагу на ознаки газлайтингу. Довіряйте своїм інстинктам, і якщо здається, що щось не так, то так воно і є.
Помічайте, як вони змушують себе почувати
Токсичні люди здатні виснажити енергію і змусити почуватися емоційно виснаженими. Вони можуть постійно приносити негатив у життя, створювати драматичні ситуації або викликати почуття провини за те, що ви встановлюєте кордони. Звертайте увагу на свої емоції, коли перебуваєте поруч з ними. Якщо постійно відчуваєте тривогу, стрес або нещастя, це може бути ознакою того, що ця людина є токсична.
Поспостерігайте за їхніми стосунками з іншими
Такі люди часто мають нездорові стосунки з оточуючими. У них може бути історія розірваної дружби, напружених сімейних стосунків або шлейф невдалих романтичних стосунків. Зверніть увагу на те, як вони ставляться до інших і чи мають схильність маніпулювати або експлуатувати тих, хто їх оточує.
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