Як зробити вдома натуральні засоби краси для здорового волосся

Люди постійно шукають способи спростити свої б'юті-процедури та досягти бажаних результатів, не витрачаючи зайвих коштів. UAportal підготував народні рецепти краси для здорового та блискучого волосся, які пройшли перевірку часом і продовжують користуватися популярністю.

Маска з яйцем та оливковою олією

Один з популярних рецептів – маска для волосся з яйцем та оливковою олією. Для створення цієї маски збийте два яйця і змішайте їх з двома столовими ложками оливкової олії. Нанесіть суміш на волосся, приділяючи особливу увагу кінчикам. Залиште на 30 хвилин, а потім змийте шампунем. Ця маска допомагає живити і зміцнювати волосся.

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Лікування кокосовою олією

Ще один ефективний рецепт – лікування волосся кокосовою олією. Підігрійте трохи кокосової олії і нанесіть її на волосся від коренів до кінчиків. Залиште принаймні на годину перед тим, як змити. Кокосова олія допомагає зволожити і відновити пошкоджене волосся.

Ополіскування оцтом

Для тих, у кого жирне волосся, ополіскування оцтом допоможе збалансувати рівень pH шкіри голови. Змішайте одну частину яблучного оцту з двома частинами води і використовуйте його як останнє ополіскування після миття голови. Це допоможе видалити надлишок жиру і залишить волосся свіжим.

Маска з хною

Маска для волосся з хною може додати волоссю блиску і кольору. Змішайте порошок хни з водою до утворення пасти і нанесіть її на волосся. Залиште на кілька годин, а потім змийте. Хна не тільки додає волоссю природний рудуватий відтінок, але й кондиціонує та зміцнює його.

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