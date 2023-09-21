русский
język polski, polszczyzna
Лайфхаки

Як зробити вдома натуральні засоби краси для здорового волосся

Марина Грамович

Як зробити натуральні засоби краси для здорового волосся вдома

Люди постійно шукають способи спростити свої б'юті-процедури та досягти бажаних результатів, не витрачаючи зайвих коштів. UAportal підготував народні рецепти краси для здорового та блискучого волосся, які пройшли перевірку часом і продовжують користуватися популярністю.

Маска з яйцем та оливковою олією

Один з популярних рецептів – маска для волосся з яйцем та оливковою олією. Для створення цієї маски збийте два яйця і змішайте їх з двома столовими ложками оливкової олії. Нанесіть суміш на волосся, приділяючи особливу увагу кінчикам. Залиште на 30 хвилин, а потім змийте шампунем. Ця маска допомагає живити і зміцнювати волосся.

Читайте також: Як позбутися сивого волосся за допомогою розмарину

Лікування кокосовою олією

Ще один ефективний рецепт – лікування волосся кокосовою олією. Підігрійте трохи кокосової олії і нанесіть її на волосся від коренів до кінчиків. Залиште принаймні на годину перед тим, як змити. Кокосова олія допомагає зволожити і відновити пошкоджене волосся.

Ополіскування оцтом

Для тих, у кого жирне волосся, ополіскування оцтом допоможе збалансувати рівень pH шкіри голови. Змішайте одну частину яблучного оцту з двома частинами води і використовуйте його як останнє ополіскування після миття голови. Це допоможе видалити надлишок жиру і залишить волосся свіжим.

Маска з хною

Маска для волосся з хною може додати волоссю блиску і кольору. Змішайте порошок хни з водою до утворення пасти і нанесіть її на волосся. Залиште на кілька годин, а потім змийте. Хна не тільки додає волоссю природний рудуватий відтінок, але й кондиціонує та зміцнює його.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Лайфхаки