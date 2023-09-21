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Как сделать дома натуральные средства красоты для здоровых волос

Марина Грамович

Как сделать натуральные средства красоты для здоровых волос дома

Люди постоянно ищут способы упростить свои бьюти-процедуры и добиться желаемых результатов, не тратя лишних средств. UAportal подготовил народные рецепты красоты для здоровых и блестящих волос, которые прошли проверку временем и продолжают пользоваться популярностью.

Маска с яйцом и оливковым маслом

Один из популярных рецептов – маска для волос с яйцом и оливковым маслом. Для создания этой маски взбейте два яйца и смешайте их с двумя столовыми ложками оливкового масла. Нанесите смесь на волосы, уделяя особое внимание кончикам. Оставьте на 30 минут, а затем смойте шампунем. Эта маска помогает питать и укреплять волосы.

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Лечение кокосовым маслом

Еще один эффективный рецепт – лечение волос кокосовым маслом. Подогрейте немного кокосового масла и нанесите его на волосы от корней до кончиков. Оставьте по крайней мере час перед тем, как смыть. Кокосовое масло помогает увлажнить и восстановить поврежденные волосы.

Ополаскивание уксусом

Для тех, у кого жирные волосы, ополаскивание уксусом поможет сбалансировать уровень pH кожи головы. Смешайте одну часть яблочного уксуса с двумя частями воды и используйте его в качестве последнего ополаскивания после мытья головы. Это поможет удалить избыток жира и оставит волосы свежими.

Маска с хной

Маска для волос с хной может придать волосам блеск и цвет. Смешайте порошок хны с водой до образования пасты и нанесите ее на волосы. Оставьте на несколько часов, а затем смойте. Хна не только придает волосам естественный рыжеватый оттенок, но и кондиционирует и укрепляет их.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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