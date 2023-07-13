Як зробити вії довгими та густими: шість практичних порад, які повинна знати кожна дівчина

Кожна дівчина хоче мати довгі та об'ємні вії. Однак мало хто знає, як це зробити. UAportal підготував шість порад, які допоможуть вам досягнути бажаного результату.

Підживлюйте вії натуральними оліями

Використовуйте чисту паличку для туші або ватяну паличку, щоб акуратно нанести олію вздовж лінії росту вій перед сном. Залиште на ніч, а вранці це все змийте, аби досягнути найкращих результатів. Ви можете, наприклад, використати касторову, кокосову або оливкову олію. Відтак ваші вії отримають необхідну кількість поживних речовин і зволоження. Це сприятиме їхньому кращому росту.

Будьте обережні з віями

Уникайте тертя та висмикування вій, оскільки це може призвести до їхнього пошкодження, а також перешкоджати росту. Будьте обережні під час зняття макіяжу та очищення обличчя. Використовуйте для цього м'який засіб. Наносьте його делікатними рухами.

Дотримуйтесь збалансованої дієти

Збалансована дієта, багата на вітаміни, мінерали та білки, може сприяти загальному здоров'ю волосся, в тому числі й ваших вій. Додайте у свій раціон фрукти, овочі, нежирні білки та цільнозернові продукти, аби забезпечити організм необхідними поживними речовинами.

Правильно знімайте макіяж

Щовечора ретельно вмивайте обличчя після макіяжу, щоб вії могли дихати й не забивати волосяні фолікули. Використовуйте для цього м'який засіб і ватний диск, аби видалити туш, підводку й тіні, при цьому не розтираючи й не смикаючи вій.

Уникайте агресивних хімічних речовин

Будьте обережні, коли використовуєте туш або інші засоби, які містять агресивні хімічні речовини, адже вони можуть з часом послабити ваші вії. Обирайте м'які, гіпоалергенні формули, які живлять і захищають волосинки, сприяючи їх здоровому росту.

Подбайте про здоров'я очей в цілому

Захищайте очі від надмірного впливу сонця. Для цього слід носити сонцезахисні окуляри та уникати тертя очей. Регулярні огляди в офтальмолога та належний догляд забезпечать оптимальне здоров'я ваших очей та вій.

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