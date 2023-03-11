Як зробити так, щоб букет квітів простояв довше

UAportal підготував кілька корисних лайфхаків про те, як зробити так, щоб букет квітів простояв довше. Є три основні поради, які допоможуть зберегти свіжість та жвавість квітів якомога довше.

Порада 1

Підрізайте стебла кожні кілька днів. Щоб квіти отримували достатньо води, важливо кожні кілька днів підрізати стебла гострими ножицями чи ножем під кутом 45 градусів. Це дозволить швидше вбрати більше води і запобігає появі бактерій у вазі.

Порада 2

Регулярно змінюйте воду. Часта зміна води запобігає накопиченню бактерій, які можуть спричинити знебарвлення та в'янення пелюсток. Ідеальний інтервал – два-три дні, але якщо на вулиці дуже спекотно, можливо, доведеться міняти воду частіше.

Порада 3

Використовуйте консерванти чи саморобні замінники. У квіткових магазинах або інтернет-магазинах можна знайти спеціальні підживлення для квітів.

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Якщо під рукою немає таких підживлень, їх можна зробити самостійно. Змішайте чайну ложку цукру та чверть чайної ложки відбілювача на літр води та ретельно перемішайте, перш ніж додавати квіти.

Ці поради залишаються практично незмінними незалежно від того, який тип кольорів використовується – троянди, тюльпани, маргаритки тощо. Всі вони отримують користь від повторної обрізки стебел, заміни води та використання консервантів/саморобних альтернатив, коли це необхідно.

Єдина відмінність полягає в тому, що деякі види потребують різної температури. Одні воліють прохолодніші місця, а інші – тепліші, тому обов'язково заздалегідь вивчіть, що саме найкраще підходить для конкретної рослини!

Головний потенційний недолік цього методу полягає в тому, що при неправильному застосуванні він може призвести до пошкодження кольорів.

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