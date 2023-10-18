Як зберегти букет свіжим якомога довше: дієві поради

Ми завжди хочемо, щоб подарований букет залишався свіжим та дарував нам радість якнайдовше. Проте, через деякий час квіти, незважаючи на наші прагнення, починають в’янути.

UAportal розповість про правильні методи, які допоможуть зберегти букет свіжим до двох тижнів. Для цього можна вжити наступні заходи.

Використовуйте чисту воду

Перш ніж помістити квіти у вазу, переконайтеся, що вода чиста і без домішок. Пам’ятайте, що вода з-під крана не підходить для букетів.

Підбирайте правильний розмір вази

Для букетів краще використовувати вази з широким дном, оскільки це дозволить квітам краще поглинати воду.

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Обирайте правильне місце розташування

Поставте вазу з квітами в прохолодне і несонячне місце. Уникайте встановлення їх поблизу обігрівачів, оскільки сонце і тепло можуть скоротити термін свіжості квітів.

Додавайте знезаражуючі інгредієнти в воду

Щоб зменшити розмноження бактерій у воді, можна додати один з таких інгредієнтів (на 1 літр води):

Декілька крапель нашатирю.

Одна таблетка активованого вугля.

Половина таблетки нешипучого аспірину.

Декілька крапель соку лимона або дрібка лимонної кислоти.

Одна чайна ложка оцту.

Ложка спирту.

Використовуйте відстояну воду

Вода, яка постояла протягом одного дня, вважається відстояною і може бути кращим варіантом для зберігання квітів.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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