Як створити затишну вітальню за допомогою освітлення: корисні поради від дизайнерів

Коли справа доходить до створення затишної вітальні, освітлення відіграє вирішальну роль. Дотримуючись цих порад від дизайнерів інтер'єру, можна перетворити свій домашній простір на теплу та затишну оселю.

Пошарове освітлення

Щоб досягти затишної атмосфери, зосередьтеся на багатошаровому освітленні. З'єднайте центральну підвіску з настільними лампами та торшерами для створення багатовимірного ефекту.

Це дозволить регулювати освітлення відповідно до часу та бажаного настрою. Дизайнер із Drake Interiors радить додати спеціальне освітлення, наприклад, світильники та арт-світильники, щоб покращити атмосферу в кімнаті.

Читайте також: Планування та правильні інструменти: як зробити домашній ремонт менш напруженим

Створіть фокусну точку

Зосередьтеся на підвісному світильнику з металевим золотим покриттям, який буде фокусною точкою у вашій вітальні. Він не лише надає візуального інтересу, а й відображає світло при освітленні. Засновниця Mary Patton Design рекомендує використовувати структурну лампу чи люстру, щоб поєднати інтер'єр кімнати.

Встановіть димери

Крім правильного вибору дизайну та розміщення освітлення, значно покращити затишну атмосферу можна за допомогою димерів. Виконавчий директор компанії Industville наголошує на важливості використання димерних вимикачів, оскільки вони дозволяють регулювати рівень освітлення та миттєво задавати бажаний тон у приміщенні.

Читайте також: Як розмістити меблі в будинку, щоб організувати простір функціонально

Продумайте розміщення освітлення

Не варто покладатися лише на один верхній світильник. Співзасновник компанії Lightsandlamps пропонує використовувати багатошарове освітлення з різних джерел, таких як настільні лампи, торшери та світильники на стінах.

Таке поєднання створює тепле та привабливе сяйво у всьому просторі. Крім того, стратегічне розміщення світильників у темній частині кімнати може миттєво підняти енергію та атмосферу кімнати.

Використовуйте свічки

Вогник свічки надає затишку, як ніщо інше. Подумайте про колекцію свічок різної висоти та форми, щоб створити теплу та гостинну атмосферу. Традиційні світильники та свічки на стовпчиках добре підійдуть, але ви також можете використовувати настінні бра, щоб підняти світло свічок та створити заспокійливий фон у вашій вітальні.

Раніше ми писали про 20 лайфхаків, які допоможуть швидше прибирати квартиру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !