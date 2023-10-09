Як прибрати залишки заводського клею з екрана гаджета: чотири неочікувані методи

Використовуйте ці поради для ефективного усунення залишків клею

Часто трапляється, що після заводських наліпок лишається неприємний слід від клею, що не може не дратувати. UAportal підготував 4 корисні поради, які допоможуть усунути залишки клею без проблем.

Скористайтеся медичним спиртом

Для видалення залишок клею з екрана, одним з ефективних методів є використання медичного спирту. Почніть зі змочування тендітної ганчірки або спонжику медичним спиртом. Обережно потріть забруднену ділянку круговим рухом, злегка натискаючи на неї. Спирт допоможе розчинити клей і полегшить його видалення.

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Спробуйте оцтовий розчин

Ще один метод видалення залишків клею з екрана – використання оцтового розчину. Змішайте пропорційно один до одного оцет з водою у розпилювачі. Брискніть розчином на м'яку ганчірку або паперовий рушник, а потім обережно потріть уражену ділянку. Кислотність оцту неодмінно допоможе видалити клей.

Використовуйте засіб для миття посуду і теплу воду

Наповніть миску теплою водою і додайте кілька крапель мийного засобу. Обережно перемішайте, щоб утворився мильний розчин. Занурте ганчірку або губку в розчин і вижміть зайву рідину. Акуратно потріть уражену ділянку круговим рухом, злегка притискаючи. Мило допоможе розчинити клей. Проте ні в якому разі не використовуйте паперові рушники.

Спробуйте комерційний засіб для видалення залишків клею

Якщо наведені вище методи не спрацювали, ви можете скористатися промисловим засобом для усунення клею, спеціально розробленим для очищення екранів. Такі засоби можна придбати в більшості господарських магазинів або магазинів електроніки. Для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці продукту.

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