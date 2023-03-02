Як видалити шерсть з килима: п'ять слушних порад

Власники свійських тварин часто стикаються з неприємною ситуацією, коли шерсть улюбленця збирається у килимі. UAportal підготував лайфхаки, як швидко і просто видалити вовну з килима.

Порада 1

Ретельно пропилососьте килим, перш ніж намагатися видалити шерсть. Це забезпечить видалення всіх залишків волокон перед наступним кроком.

Порада 2

Використовуйте пінцет, щоб акуратно витягнути шерсть із волокон килима. Будьте дуже обережні, щоб не пошкодити тканину килима.

Порада 3

Якщо є вперті пасма вовни, які не виймаються пінцетом, використовуйте пароочисник або праску на слабкому вогні. Обов'язково переміщуйте його, а не залишайте на одному місці надто довго, щоб не спалити волокна килима.

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Порада 4

Після того, як вся шерсть буде видалена, скористайтесь щіткою для оббивки і ще раз пропилососьте ділянку. Це допоможе відновити початкову текстуру та пухнастість.

Порада 5

Щоб запобігти подальшому накопиченню вовни в килимах, регулярно протирайте їх валиком з ворсом (особливо якщо у вас є домашні тварини). Це допоможе зібрати всі волокна, які залишились до того, як їх буде важко видалити надалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутися вовни тварин з одягу, виправивши його з вологими серветками.

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