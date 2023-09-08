Як доглядати за сухим волоссям: дієві поради

UАportal підготував рекомендації про те, як правильно доглядати за сухим волоссям. Дотримуючись цих порад, можна живити і зволожувати волосся, роблячи його м'яким, блискучим і слухняним.

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Використовуйте зволожуючий шампунь і кондиціонер

Шукайте засоби, які спеціально розроблені для сухого волосся і містять зволожуючі компоненти, такі як арганова олія, олія ши або гліцерин. Ці складники допомагають поповнити запаси вологи та живлять волосся, роблячи його м'яким і слухняним. Нанесіть шампунь на вологе волосся, помасажуйте шкіру голови і ретельно змийте. Потім нанесіть кондиціонер, приділяючи особливу увагу кінчикам волосся, і залиште його на кілька хвилин перед змиванням.

Обмежте використання інструментів для термоукладки

Надмірне нагрівання може ще більше пересушити волосся і завдати йому шкоди. Якщо можливо, дайте волоссю висохнути на повітрі, а не використовуйте фен. Якщо потрібно використовувати інструменти для термоукладки, наприклад, плойку або щипці для завивки, обов'язково нанесіть перед цим захисний спрей. Поставте інструменти на низький рівень нагрівання і не використовуйте їх щодня, щоб звести до мінімуму пошкодження.

Регулярно зволожуйте волосся

Раз на тиждень проводьте процедуру глибокого кондиціонування сухого волосся, щоб забезпечити йому додаткове зволоження та живлення. Можна використовувати спеціальний кондиціонер або приготувати власний, використовуючи натуральні інгредієнти, такі як авокадо, кокосова олія або мед. Нанесіть кондиціонер на чисте вологе волосся, зосереджуючись на середній частині довжини та кінчиках. Залиште на рекомендований час, а потім ретельно змийте.

Нагадаємо, ми вже писали,як правильно сушити волосся.

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