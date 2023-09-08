Как ухаживать за сухими волосами: действенные советы

UАportal подготовил рекомендации о том, как правильно ухаживать за сухими волосами. Следуя этим советам, можно питать и увлажнять волосы, делая их мягкими, блестящими и послушными.

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Используйте увлажняющий шампунь и кондиционер

Ищите средства, специально разработанные для сухих волос и содержащие увлажняющие компоненты, такие как аргановое масло, масло ши или глицерин. Эти составляющие помогают пополнить запасы влаги и питают волосы, делая их мягкими и послушными. Нанесите шампунь на влажные волосы, помассируйте кожу головы и тщательно смойте. Затем нанесите кондиционер, уделяя особое внимание кончикам волос, и оставьте их на несколько минут перед смыванием.

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Ограничьте использование инструментов для термоукладки

Чрезмерный нагрев может еще больше пересушить волосы и нанести им вред. Если возможно, дайте волосам высохнуть на воздухе, а не используйте фен. Если нужно использовать инструменты для термоукладки, например плойку или щипцы для завивки, обязательно нанесите перед этим защитный спрей. Поставьте инструменты на низкий уровень нагрева и не используйте их каждый день, чтобы свести к минимуму повреждения.

Регулярно увлажняйте волосы

Раз в неделю проводите процедуру глубокого кондиционирования сухих волос, чтобы обеспечить им дополнительное увлажнение и питание. Можно использовать специальный кондиционер или приготовить собственный, используя натуральные ингредиенты, такие как авокадо, кокосовое масло или мед. Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы, сосредотачиваясь на средней части длины и кончиках. Оставьте на рекомендуемое время, затем тщательно смойте.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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