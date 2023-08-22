Як зменшити стрес у житті: три найпростіших способи

UAportal підготував три поради, які допоможуть позбутися стресу. Методики допоможуть вести більш спокійне та повноцінне життя.

Техніка глибокого дихання

Вона допомагає активувати реакцію розслаблення організму, зменшуючи напругу та сприяючи відчуттю спокою. Щоб практикувати цю техніку, знайдіть тихе та зручне місце, щоб сісти чи лягти.

Заплющте очі і робіть повільні, глибокі вдихи через ніс, наповнюючи легені повітрям. Затримайте дихання на кілька секунд, а потім повільно видихніть через рот. Повторіть цей процес кілька разів, зосереджуючись на ньому і дозволяючи розслабитися.

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Займайтеся фізичною активністю

Вправи вивільняють ендорфіни, які є природними хімічними речовинами, що підвищують настрій у мозку. Чи то прогулянка, біг, танці чи практика йоги – будь-яка форма фізичної активності може допомогти знизити рівень стресу.

Знайдіть заняття, яке приносить задоволення, і зробіть його регулярною частиною свого розпорядку дня. Це не тільки допоможе зняти стрес, а й покращить загальний фізичний та психічний стан.

Вправляйте уважність та медитацію

Уважність передбачає повну присутність на даний момент і неупереджене спостереження за думками та почуттями. Медитація, з іншого боку, фокусується на заспокоєнні розуму та досягненні стану глибокого розслаблення.

Обидві техніки допомагають знизити стрес, сприяючи відчуттю спокою та внутрішнього світу. Подумайте про те, щоб включити усвідомленість та медитацію у свій режим дня, навіть якщо це буде лише кілька хвилин. Для початку можна скористатися програмами для медитації або уроками під керівництвом вчителя.

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