Як вести екологічний спосіб життя: п'ять маленьких та корисних кроків до великої мети

Що потрібно робити, щоб вести більш стійкий чи екологічний спосіб життя

Люди все частіше почали замислюватися, як зробити своє життя екологічнішим. Однак багато хто не знає, з чого слід почати. UAportal підготував корисні поради, які допоможуть вам зробити внесок в екологічно чисте майбутнє.

Скорочуйте, повторно використовуйте, переробляйте

Спершу оцініть свої повсякденні звички. Замість одноразових виробів вибирайте багаторазові. Наприклад, пляшки для води, сумки для покупок та чашки для кави. Правильне сортування та переробка сміття також має вирішальне значення для мінімізації відходів на звалищах та економії ресурсів.

Економте енергію та воду

Почніть із невеликих змін у своєму розпорядку дня. Наприклад, вимикайте світло та відключайте електроніку від мережі, коли вона не використовується. Замініть традиційні лампочки на енергозберігальні світлодіодні.

Придбайте енергоощадливі прилади та електроніку, що можуть значно скоротити споживання енергії. Стежте за витратами води: ремонтуйте крани та труби, які протікають; приймайте коротший душ й економно поливайте рослини. Окрім цього, ви можете встановити душові насадки та змішувачі, які допоможуть заощаджувати воду без шкоди для ваших повсякденних потреб.

Віддавайте перевагу екологічному транспорту

Автомобільний транспорт є джерелом небезпечних хімічних забруднень атмосферного повітря. Тому краще користуйтеся громадським транспортом, їздіть велосипедом або ходіть пішки. Якщо у вас є автомобіль, виберіть модель з економічними витратами палива або пересядьте на електричну чи гібридну машину. До того ж поцікавтеся послугою спільного використання транспорту або орендою електромобілів для тривалих подорожей.

Вибирайте екологічно чисті продукти

Продукти, які ми споживаємо, впливають на довкілля. Додайте у свій раціон більше рослинної їжі, адже вона потребує менше ресурсів та продукує менше викидів парникових газів порівняно з м'ясною продукцією.

Мінімізуйте харчові відходи, плануючи меню, правильно зберігаючи продукти та компостуючи органічні відходи. Ці невеликі зміни можуть вплинути на довкілля та сприяти створенню більш стійкої продовольчої системи.

Підтримуйте екологічно чисті підприємства

Перш ніж здійснити покупку, вивчіть діяльність компанії у сфері сталого розвитку. Обирайте бренди, для яких екологічна відповідальність є пріоритетом. Шукайте сертифікати, такі як Fair Trade, органічні або екологічні маркування. Підтримуйте місцеві підприємства, фермерські ринки та виробників органічних продуктів, оскільки їхні методи найчастіше екологічніші ніж у великих корпораціях.

Раніше, UaPortal поділився перевагами та недоліками рекуператорів повітря.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!