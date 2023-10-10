Як візуально збільшити очі: п'ять хитрощів для заворожуючого погляду

Ви хочете збільшити свої очі за допомогою макіяжу, але не знаєте, як це зробити? Uaportal підготував 5 практичних порад, які допоможуть цього досягти.

Освітліть очі нейтральними відтінками

Щоб зробити очі більшими, обирайте світлі, нейтральні відтінки тіней. Ці кольори допомагають освітлити погляд і зробити його відкритішим. Використовуйте такі тони, як шампань, слонова кістка або світло-рожевий.

Освітліть внутрішні куточки очей

Нанесіть блискучі тіні або невелику кількість хайлайтера на внутрішню область біля слізних каналів. Це створюватиме ефект підсвічування, завдяки чому очі здаватимуться більшими.

Використовуйте підводку правильно

Використовуючи підводку, щоб підкреслити форму очей, наносьте її правильно. Уникайте підведення по всій нижній повіці, оскільки це зробить ваші очі меншими. Натомість проведіть тонку лінію вздовж верхньої лінії вій, поступово потовщуючи її, коли дійдете до зовнішнього куточка. Ця техніка допоможе підкреслити й подовжити очі, створюючи ілюзію відкритого погляду.

Підкрутіть вії

Використовуйте щипці для завивки вій, щоб акуратно підкрутити їх перед нанесенням туші. Відтак ви піднімете їх догори, створюючи ефект широко розплющених очей.

Нанесіть туш

Щоб завершити образ і максимізувати ефект виразного погляду, нанесіть туш на підкручені вії. Туш допомагає окреслити й подовжити їх, виділяючи при цьому очі. Не наносьте занадто багато фарби, оскільки вона обтяжить вії й зробить очі меншими.

Раніше, UaPortal поділився, чому варто обрати дезодорант-камінь.

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